Fiorentina | Benassi sentenzia | “Non mi muovo da qua!” | e su De Rossi e Veretout risponde

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Laha iniziato il ritiro a Moena. C’è tanto entusiasmo intorno alla compagine viola dopo il cambio di proprietà. Mercato in fermento tra entrate e uscite, con alcuni calciatori che potrebbero salutare la Toscana. Si è parlato molto di un interesse del Genoa verso Marco, ma il calciatore ha tenuto a precisare la sua posizione in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Lo dico con tutta sincerità: non ho mai pensato mezzo secondo di andare via, tant’è che al colloquio di presentazione con il direttore sportivo l’ho ribadito. Non ho intenzione di muovermi da qua. Sto bene con la squadra, mi trovo bene a Firenze e poi soprattutto, per com’è finita l’anno scorso, di mia spontanea volontà non andrei mai via perché voglio dare il mio contribuito per dimostrare che lanon è quella del finale di campionato ma ...

siamo_la_Roma : ?? Le parole del centrocampista della #Fiorentina #ASRoma #DeRossi #Veretout - CalcioWeb : #Fiorentina, #Benassi sentenzia: 'Non mi muovo da qua!', e su #DeRossi e #Veretout risponde così... -