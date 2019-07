Fedez | Emma | Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Neldici saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni.faranno parte delprogetto discografico didal titolo Il Fabbricante di Ricordi.Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui ilverrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più celebri per i qualiha scritto tra il 2008 e il 2018; tra questied.Il Fabbricante di Ricordi è in programma per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera d’autore (2008-2018) e raccoglie alcuni dei suoi più grandi successi scritti per gli artisti della scena musicale Italiana, riarrangiati in un modo. La pubblicazione di settembre sarà dunque l'occasione per riscoprire i ...

