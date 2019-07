Federico Fashion Style compagna e figlia | il sogno di allargare la famiglia

Tutto gratis! Tina Cipollari cambia look e si affida a Federico Fashion Style : Le vacanze per Tina Cipollari sono cominciate da un po’. Uomini e Donne è andato infatti in pausa estiva da circa un mese e la bionda opinionista e spalla di Gianni Sperti, dopo essere stata al centro del gossip per le dichiarazioni sull’ex marito Kikò Nalli e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo, si gode l’estate. Al suo fianco c’è Vincenzo Ferrara, il ristoratore poco più giovane di lei e proprietario a Firenze della nota ‘Osteria del ...

Federico Fashion Style scontrino da capogiro scoppia la bufera : Federico Fashion Style è bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente indignato sulla cifra ...

Federico Fashion Style è gay? Il parrucchiere dei vip racconta tutto : “Federico Fashion Style gay” è una delle frasi più ricercate su Google nelle ultime settimane. Si tratta ovviamente di uno dei parrucchieri più famosi d’Italia, protagonista dello show Il Salone delle Meraviglie in onda su di Real Time. Federico Lauri, questo il vero nome del noto coiffeur di Anzio, è un imprenditore italiano che ha aperto numerosi centri di bellezza fra Milano e Roma. Grazie alla sua creatività e maestria nelle ...

