Febbre | l’autobiografia d’esordio di Bazzi per abbattere i modelli standardizzati

(Di lunedì 8 luglio 2019) Jonathan ha poco più di trent’anni quando, l’11 gennaio 2016, vede il suo corpo debilitarsi a causa di una febbriciattola che non tende a diminuire. In quel periodo vive a Milano con il compagno Marius, studia Filosofia all’università e si mantiene insegnando yoga. Dato il malessere persistente che gli impedisce persino di uscire di casa, inizia a fare alcuni esami, consulta la rete per ottenere una diagnosi immediata ed attende mestamente la fine dei suoi giorni, convinto di avere una malattia incurabile. Fino a quando arriva l’esito definitivo e quella che per molti potrebbe essere una condanna, per Jonathan si rivela essere “un sollievo”: è sieropositivo. A partire dal giorno che ha cambiato la sua vita, l’autore di(Fandango, 256 pagine, 18,50 euro) ci accompagna indietro nel tempo e ci mostra la periferia in cui è cresciuto, Rozzano, il Bronx del Nord Italia, ...

