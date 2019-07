“Faccio sul serio” Andrea Damante fidanzato con ‘lei’ | famosa e bellissima

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2019) Da quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la sua nuova relazione conIannone, il gossip si è ovviamente concentrato sul suo ex storico,. Ultimamente l’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e oggi dj è stato accostato a diverse ragazze. Tra le ultime – dopo la smentita del flirt con una ex tentatrice di Temptation Island, Barbara Fumagalli – alcuni utenti dei social con l’occhio attento hanno segnalato tramite Instagram di aver ‘paparazzato’in compagnia di un’altraragazza mora con cui lui si sarebbe abbracciato ripetutamente sulla spiaggia di Mykonos. Aurora Frattari, il suo nome. E naturalmente i commenti dei fan non sono tardati ad arrivare. Molti sottolineavano anche l’apparente somiglianza tra questa presunta sua nuova fiamma e la ex, Giulia De Lellis. Ma ora, dopo tanti rumor, l’ex tronista sembra ...

