Everton Soares | alla scoperta del nome nuovo di questo Brasile

(Di lunedì 8 luglio 2019) Se c’è stato un giocatore che ha fatto la differenza nel, fresco campione del Sudamerica, non può che esser stato; il talento del Gremio ha fatto dimenticare l’assenza di Neymar., Gremio,/ Erano circolati parecchi nomi, al momento dell’infortunio di O’Ney, che potessero non far rimpiangere il fuoriclasse carioca assente per infortunio: stranamente non il suo. Da Renato Augusto prima, fino a Willian (poi scelto per prenderne il suo posto) poi, nessuno aveva preso in considerazione la giovane ala del Gremio.Zitto zitto è entrato a piccoli passi nelle rotazioni. Sostituendo Neres ad una manciata di minuti dal termine del debutto della Selecao (segnando anche un gran gol) si è conquistato la fiducia di tutti confermandosi l’uomo in più partita dopo partita.Esterno d’attacco dal fisico brevilineo, è rapido ...

