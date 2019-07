Energie rinnovabili | gli accumulatori super efficienti di Amadeus ridurranno gli sprechi

Energie rinnovabili - nelle isole la percentuale più bassa : Trasformare le isole minori in modelli innovativi, con costi ridotti. Farlo attraverso progetti che portino all'approvvigionamento di energia

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra Energie rinnovabili - mobilità sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...

Ecofuturo Tv - settima puntata fra Energie rinnovabili e salute. Licia Colò : “Fotovoltaico? Oggi può essere anche bello” : settima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sul fotovoltaico; scopriamo insieme a PEF, fornitore di energie rinnovabili, la campagna “Sigilla il tubo”; Michele Dotti ci spiega in modo ironico “come sprecare energia” nelle nostre case; il professor ...

Ecofuturo Tv - la sesta puntata fra Energie rinnovabili - bioplastiche - fontanelli d’acqua e teleriscaldamento : sesta puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, intesa non come un problema ma come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sulle energie rinnovabili; scopriamo insieme ad Angelo Baronchelli i vantaggi del Biogas; il professor Valerio Rossi Albertini spiega con un esperimento le bioplastiche; un ...

Enel recluta startup per investire in Energie rinnovabili e smart city : Non c’è startup in Italia che non prenda gli Stati Uniti come punto di riferimento. Gli spazi dove si fa innovazione oltreoceano sono il modello di chiunque intenda sviluppare nuovi business. Sono partiti prima, sono consolidati e strutturati, hanno accolto startup che sono diventate unicorni. Ma al di là del racconto di vecchi garage e scantinati che hanno dato i natali a imprese di successo, che cosa accade veramente negli Stati Uniti? ...

Energie rinnovabili - stop alla crescita. ‘Ma il mondo non può permettersi pausa’ : Le Energie rinnovabili frenano in tutto il mondo. Nel 2018 sono stati installati, su tutto il pianeta, 177 GW di impianti alimentati da Energie rinnovabili, lo stesso numero del 2017 ed è la prima volta che accade dal 2001. Negli ultimi 17 anni, infatti, c’era sempre stata una continua crescita. Il trend è stato registrato dall’analisi dell’Agenzia internazionale dell’energia, secondo cui questo stallo rappresenta un importante ostacolo per il ...

Ilaria che torna dagli Usa per inventare batterie sostenibili e con Energie rinnovabili : Un cervello che prima fugge e poi torna. È il caso di Ilaria Pucher, 34 anni, la ricercatrice-manager di Green Energy Storage, e che è a capo di un progetto per potenziare la produzione dei sistemi di ...