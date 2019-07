Eliza Taylor e Bob Morley al Comic-Con di Montreal tra The 100 e il matrimonio | “Il

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 si sono sposati in gran segreto : la Bellarke diventa realtà : Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 hanno sorpreso tutti stamattina quando hanno annunciato di essere ufficialmente sposati . Uno shock per tutti, dato che nessuno si aspettava una notizia del genere. Insomma sono stati molto bravi a tenere nascosta la loro unione per tutto questo tempo. La coppia di protagonisti della serie distopica è convolata a nozze in gran segreto venerdì 7 giugno. I due, molto riservati sulla loro vita privata, non si ...

In che modo la nuova Clarke influirà in The 100 6? Eliza Taylor parla della sua “trasformazione” : The 100 6 ha messo in atto uno scioccante colpo di scena. Nell'ultimo episodio andato in onda, Russell e Simone hanno impiantato la mente di Josephine nel corpo di Clarke. In questo modo i due diabolici leader di Sanctum hanno riportato "in vita" loro figlia: ma fino a quanto durerà questa pazzia? Madi o Bellamy si renderanno conto di non aver di fronte la loro Clarke? TV Guide ha intervistato Eliza Taylor a proposito di questo colpo di scena ...