Elezioni Grecia | vince Nea Demokratia Tsipras | “Costretti a fare scelte difficili | ne

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alexissi è dimesso. Ieri era non ha aspettato nemmeno i risultati finali delleper rinnovare il parlamento, a due ore dalla chiusura dei seggi, con meno del 40% dei voti scrutinati, ha fatto il suo discorso davanti alla stampa. Un breve bilancio di questi anni, l’orgoglio di aver lasciato un paese, preso sull’orlo della bancarotta, con il Pil in crescita di oltre 2 punti percentuali.va via, ma annuncia ‘ho imparato a rialzarmi‘. Intanto già oggi riceverà Kyriakos Mitsotakis leader del partito conservatore e nuovo primo ministro.diviene primo ministro nel gennaio del 2015. Pochi mesi dopo fa un passo indietro ma solo per essere immediatamente rieletto. A luglio dello stesso anno c’è stato il referendum sulle regole imposte dalla Troika alla. Syrizadi nuovo.tutto. Madeve accettare le riforme ...

PaoloGentiloni : #Grecia Le dinastie a volte ritornano. Onore a #Tsipras che oggi ha perso le elezioni ma in questi anni ha salvato il suo paese - borghi_claudio : Elezioni in Grecia: oh come #sevedeva - StefanoFassina : Elezioni in #Grecia : dopo capitolazione di Luglio 2015, era inevitabile che a @syriza_gr , interprete riluttante,… -