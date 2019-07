Elezioni Grecia 2019 | risultati Vince la destra di Mitsotakis | fine dell' era Tsipras

Elezioni Grecia - vince Nea Demokratia. Tsipras : “Costretti a fare scelte difficili - ne abbiamo pagato il prezzo” : Alexis Tsipras si è dimesso. Ieri era non ha aspettato nemmeno i risultati finali delle Elezioni per rinnovare il parlamento, a due ore dalla chiusura dei seggi, con meno del 40% dei voti scrutinati, ha fatto il suo discorso davanti alla stampa. Un breve bilancio di questi anni, l’orgoglio di aver lasciato un paese, preso sull’orlo della bancarotta, con il Pil in crescita di oltre 2 punti percentuali. Tsipras va via, ma annuncia ...

Elezioni Grecia : conservatori greci tornano al potere con una decisiva vittoria : Il leader conservatore dell’opposizione Kyriakos Mitsotakis ha tranquillamente vinto le Elezioni parlamentari in grecia domenica, consegnando un colpo pungente al primo ministro di sinistra Alexis Tsipras, dopo un periodo tumultuoso in cui il paese ha affrontato una crisi finanziaria. Con oltre il 90% dei voti contati, il partito Nuova Democrazia di Mitsotakis aveva il 39,8% dei voti, rispetto al 31,5% del partito di sinistra di Syripa di ...

Elezioni in Grecia - la destra di Mitsotakis verso la maggioranza dei seggi : Secondo i primi exit poll in Grecia il partito conservatore di Nea Dimokratia è avanti, al 38-42%, contro il 26,5-30,5% di Syriza. Secondo gli exit poll realizzati dalla società Alco...

Elezioni Grecia - la destra di Mitsotakis è avanti : finisce l’era Tsipras : La Grecia volta pagina e pone fine all'era Tsipras e alla sua formazione di centrosinistra Syriza. È questo il verdetto uscito dalle urne delle Elezioni politiche in Grecia che si sono svolte domenica 7 luglio. A urne chiuse infatti gli exit poll confermano le previsioni della vigilia del voto dando in nettissimo vantaggio il candidato di centrodestra Kyriakos Mitsotakis e il suo partito conservatore Nea Dimokratia. Al partito di ...

Elezioni Grecia - Syriza pagherà per i suoi errori. Chissà se avesse dato retta a Varoufakis : Le Elezioni europee hanno confermato la scarsa popolarità del governo greco guidato da Tsipras, leader di Syriza. Specialmente tra i giovani, in Grecia ormai serpeggia il desiderio di votare per l’opposizione rappresentata dal partito conservatore, Nuova Democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis. A maggio, il 30,5 per cento dei giovani tra i 18 e di 24 anni hanno infatti votato Nuova Democrazia alle Elezioni europee. Tutti quindi si aspettano ...

