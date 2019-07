Elezione diretta o grandi elettori? Basta che l’uovo sia fresco

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) In questo Ohio in cui se non ti va il sole,aspettare dieci minuti e avrai la pioggia, anche le discussioni con Bob possono passare in un attimo dalla scelta tra burro e olio per le uova strapazzate a quella tra voto popolare e collegio elettorale per l’del Presidente. Chiacchiere da cucina, certo, ma almeno fatte con il buon senso di cercare serie fonti d’informazione.Così come è vero che un uovoaffonda nell’acqua, è certo che i padri fondatori la vedevano più lunga di quanto già non la sapessero. Sul finire del ’700 non solo erano stati capaci di trovare il compromesso necessario a mettere insieme piccoli stati con grande popolazione urbana estati agricoli con poca gente, ma avevano anche immaginato che qualcuno fuori dal nascente grande Paese potesse cercare di “comprarsi” un ...

