Economia.Tokyo,contrazione vari settori

Le tensioni sul commercio internazionale tra Cina e Usa continuano a influenzare l'attività industriale in Giappone dove si registra la prima flessione degli ordinativi di macchinari industriali in 4 mesi. Dai dati ufficiali, in maggio il calo è stato pari al 7,8% rispetto al mese precedente, con la domanda dal settore manifatturiero che ha registrato unadel 7,4%, mentre nel settore dei servizi va delineandosi una fase discendente, in particolare il comparto delle spedizioni e telecomunicazioni.(Di lunedì 8 luglio 2019)