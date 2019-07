quattroruote

(Di lunedì 8 luglio 2019) durato solo pochi giorni lo stop agli incentivi determinato dallesaurimento del fondo di 20distanziato a inizio aprile dal ministero dello Sviluppo economico. Da oggi è a disposizione lintera somma residua di 40di(la legge di bilancio per il 2019 ne aveva stanziati 60). Le prenotazioni sono state riaperte alle 12 di questa mattina. Il ministero informa che il termine della nuova fase di prenotazione è fissato al 20 novembre 2019.Immatricolazione entro 120 giorni. Ricordiamo che per avere diritto al bonus il venditore deve prenotare lincentivo sullapposito sito del ministero dello Sviluppo economico al momento della firma del contratto e che per leffettiva erogazione, che avverrà sotto forma di riduzione del prezzo di acquisto, la vettura deve essere immatricolata entro 180 giorni dalla prenotazione inserendo il numero di targa sul sistema.

dinoadduci : Ecobonus - Arrivano altri 40 milioni di euro -