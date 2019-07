Eco | la moneta della comunità economica dell’Africa occidentale arriverà a gennaio 2020

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si chiamerà Eco e presto sarà la nuovacomune dell’Ecowas, la. La decisione è stata ufficialmente annunciata lo scorso fine settimana ad Abuja, capitaleNigeria, dove i capi di Stato dei Paesi membri, riuniti per la 55esima sessione ordinaria, hanno approvato una tabella di marcia per l’emissionenuovanel. Il modellofutura Banca centrale dovrà essere federale e il regime di cambio sarà flessibile. Africa, “franco Cfa? Secondario rispetto a neocolonialismo energetico. Ma nessuno dei due impatta sui flussi migratori” Per la verità, non si tratta di una novità. Anzi: da trent’anni i Paesi dell’aerea sognano e tentano di creare unaunica senza riuscirci. Ma negli ultimi anni un gruppo di lavoro ha studiato ...

