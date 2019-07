Dua Lipa sul nuovo album | “arriverà presto”

Dua Lipa abbracciata ad Anwar Hadid sembra confermare la relazione con il fratello di Gigi e Bella : Ecco le foto The post Dua Lipa abbracciata ad Anwar Hadid sembra confermare la relazione con il fratello di Gigi e Bella appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa fa il bis : dopo Ysl arriva Pepe Jeans : Sarà disponibile ufficialmente dal prossimo 3 settembre la collezione moda Dua Lipa x Pepe Jeans. dopo essere stata il volto della campagna primavera-estate 2019 del marchio inglese, la lanciatissima...

Un nuovo amore per Dua Lipa? Avvistata con il fratello di Gigi e Bella Hadid : Dopo la fine della sua storia con lo chef Isaac, Dua Lipa avrebbe trovato un nuovo amore e ora sarebbe fra le braccia del fratello minore di Gigi e Bella Hadid. È una fra le artiste emergenti più in voga del momento. Il fascino, il carisma e la bravura di Dua Lipa hanno rivoluzionato il panorama della musica pop di oggi. E a quanto pare la sua bellezza ha fatto breccia anche nel cuore di Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle ...

Dua Lipa e Anwar Hadid - è nato un nuovo amore? : Dua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraChe tra Dua Lipa e Anwar Hadid, fratello minore delle modelle Gigi e Bella, ci fosse del tenero si vociferava da alcune settimane tra i ben informati, anche se solo pochi giorni fa qualche gossip piuttosto superficiale aveva accostato il nome della cantante a quello di Chris Martin, da poco ...

Chris Martin - l’amore può attendere : niente bacio con Dua Lipa : Gwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaSì, tra Chris Martin e Dua Lipa c’è uno splendido rapporto. Ma no, nel backstage del Festival di Glastonbury i due artisti non si sono baciati. Pensare che i tabloid inglesi, su tutti il Sun, avevano raccontato il ...

Miley Cyrus si esibirà al festival musicale Sunny Hill organizzato dalla fondazione di Dua Lipa : Dal 2 al 4 agosto a Pristina

Chris Martin ha negato che ci sia stato un bacio con Dua Lipa al Glastonbury Festival : Nel weekend, si era diffuso il gossip The post Chris Martin ha negato che ci sia stato un bacio con Dua Lipa al Glastonbury Festival appeared first on News Mtv Italia.

Il Prime Day 2019 si apre con il concerto di Taylor Swift e Dua Lipa : Taylor Swift, Dua Lipa e molti altri artisti: quest'anno il Prime Day di Amazon viene inaugurato con un maxi concerto organizzato dall'azienda di Jeff Bezos, che sarà visibile in diretta streaming e per un tempo limitato su Amazon Prime Video. Per l'occasione, ci sarà anche una promozione su Prime Music Unlimited, disponibile a un prezzo iper scontato.Continua a leggere

Dua Lipa è tornata single : è finita con lo chef Isaac Carew : Si erano già lasciati e ripresi una volta The post Dua Lipa è tornata single: è finita con lo chef Isaac Carew appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa in studio di registrazione con Pharrell : collaborazione in vista?