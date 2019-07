Dolce & Gabbana | “Sicilia posto incantato” | sfilate nel segno della bellezza

direttasicilia

(Di lunedì 8 luglio 2019) L’evento diche si è svolto in una tre giorni tra Palma di Montechiaro, Agrigento e Sciacca fa ancora parlare di sè. Nel corsokermesse di moda, una delle più glamour dell’estate 2019, tanti ospiti internazionali hanno potuto apprezzare le bellezzeValle dei Templi,città di Sciacca e del bellissimo mare di Palma di Montechiaro. “La Sicilia è ilpiù bello del mondo”, hanno detto i due stilisti Domanicoe Stefanoin un’intervista. D;G hanno portato in Sicilia tante novità. La Valle dei Templi di Agrigento ha avuto un grande risalto per l’evento Alta Moda di. La Sicilia è stata protagonista durante gli appuntamenti organizzati dal duo di stilisti a Palma di Montechiaro, nell’antica Akragas e a Sciacca. Le modelle, rendendo omaggio alla storia, hanno sfilato in una grande passerella allestita dinanzi ...

dolcegabbana : Dolce&Gabbana Alta Sartoria Fashion Show at the 'Palazzo dei Gesuiti' in Sciacca, Italy. #DGAltaSartoria… - dolcegabbana : Dolce&Gabbana's Alta Moda Fashion Show in the Temple of Concordia. Special thanks to Regione Siciliana - Parco Arc…