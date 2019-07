Dolce e Gabbana e il giallo della collana requisita a Palma di Montechiaro | il gioiello

Dolce e Gabbana e il giallo della collana requisita a Palma di Montechiaro. L'ex voto finisce in Commissariato di Polizia VIDEO e FOTO ESCLUSIVE : finisce al Commissariato di Polizia la preziosa collana donata da Dolce & Gabbana alla Madonna del Castello che si venera a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento noto per aver...

Dolce & Gabbana : “Sicilia posto incantato” - sfilate nel segno della bellezza : L’evento di Dolce e Gabbana che si è svolto in una tre giorni tra Palma di Montechiaro, Agrigento e Sciacca fa ancora parlare di sè. Nel corso della kermesse di moda, una delle più glamour dell’estate 2019, tanti ospiti internazionali hanno potuto apprezzare le bellezze della Valle dei Templi, della città di Sciacca e del bellissimo mare di Palma di Montechiaro. “La Sicilia è il posto più bello del mondo”, hanno detto i due stilisti ...

Sicilia - Dolce e Gabbana regalano collana preziosa alle suore di clausura ma il Vescovo la sequestra nella notte : Una preziosissima collana di Dolce e Gabbana donata in voto alla Madonna. Un misterioso emissario del Vescovo di Agrigento che arriva nella notte per “sequestrarla”. E il gioiello che sparisce. Quanto accaduto nel convento di clausura del piccolo comune di Palma di Montechiaro, in Sicilia, sembra uscito direttamente da un romanzo giallo d’altri tempi. Eppure è tutto vero. I fatti risalgono a qualche giorno fa, come riferisce ...

Donata alla Madonna e requisita dal vescovo : il giallo della collana di Dolce&Gabbana : Donata a da Dolce e Gabbana alla Madonna di Palma di Montechiaro e (forse) sequestrata dal vescovo. Assume sempre più i contorni di un giallo la vicenda della collana offerta dai due celebri stilisti siciliani in segno di devozione ma, a quanto risulta a Leggo, sottratta alla città. Palma di Montechiaro era stata teatro del della sfilata di Alta Gioielleria di qualche giorno fa e, nel corso di un incontro con le suore di ...

Dolce e Gabbana - la sfilata interpreta il mito : C’era una volta il Mediterraneo. Culla della civiltà, delle arti e del pensiero, animata sì da violenze e guerre, ma anche dal pensiero e della cultura che poneva al centro l’uomo, la sua identità, le sue paure e il suo bisogno di evoluzione. E c’era il valore della pietas umana: la compassione e il rispetto dell’altro. Ma anche il timore degli dei, che imperversavano nella vita degli eroi e dei ...

Dolce e Gabbana portano il sogno ad Agrigento : Dolce e Gabbana non ne sbagliano una. Ieri sera la Valle dei Templi di Agrigento è stata proiettata all’interno di un sogno. È stato il trionfo dell’alta moda la sfilata di Agrigento che I due stilisti hanno presentato all’interno del Tempio della Concordia. È stata pura estasi la sfilata di Dolce e Gabbana. Ha avuto un epilogo più che trionfale la kermesse di D&G che si è chiusa sulle note del brano di Ennio Morricone ...

Sfilata Dolce&Gabbana alla Valle dei Templi - è polemica : “Atto sacrilego” : Una mega passerella attraverserà il Tempio della Discordia nella Valle dei Templi ad Agrigento, su cui stasera sfileranno modelli e modelle provenienti da tutto il mondo per l'evento organizzato da Dolce&Gabbana in Sicilia. Il famoso marchio di moda ha previsto fino al 15 settembre la possibilità di visitare il tempio da una prospettiva insolita, ma non mancano le polemiche.Continua a leggere