Diretta Wimbledon 2019 Sousa Nadal | streaming video e tv | così andò un anno fa

Diretta Wimbledon 2019/ Sousa Nadal - streaming video e tv : risultato - ottavi - : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.

LIVE Wimbledon 2019 in Diretta : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 - Wimbledon 2019 in Diretta : un immenso Matteo salva tre match point e vince al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME SET match BERRETTINI CONTINUA IL SOGNO DI Matteo BERRETTINI! 67 76 46 76 63, primi ottavi di finale della carriera in uno slam, seconda settimana a Wimbledon e tre match point salvati! 40-15 Sbaglia un comodo rovescio l’italiano, calma ora… 40-0 Lo scambio parte e si allunga questa volta, ma lo vince sempre Matteo! 3 match point! 30-0 E un’altra ottima prima favorisce il ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 4-1 - Wimbledon 2019 in Diretta : match al quinto dopo tre match point annullati - Matteo avanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Schwartzman cerca e trova subito due buoni angoli, si lotta meno in questa fase 4-1 Vola via facile questo turno di battuta, rapido e a zero 15-0 Ace! 3-1 E chiude il game a rete Schwartzman 40-30 Esce il lob di Berrettini 30-30 Sfonda col dritto in maniera incredibile ora Matteo, coraggio e pazienza da parte dell’italiano 30-0 Volano via rapidi i primi due punti per ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 - Wimbledon 2019 in Diretta : tre match point annullati e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sbaglia la palla corta sul game point Berrettini 30-30 Concede qualcosa Schwartzman ora, il back di Matteo continua a fare effetto 15-30 Attenzione che l’argentino non vuole cedere minimamente e mette subito pressione 15-15 Si riparte, si deciderà tutto in un solo set, Berrettini al servizio 7-6(5) SBAGLIA SCHWARTZMAN dopo uno scambio infinito e Berrettini dopo aver annullato tre ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 1-2 - Wimbledon 2019 in Diretta : quarto set in grande equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente di Berrettini al centro e niente da fare per l’argentino alla risposta 15-30 Altro errore con il rovescio di Berrettini e Schwartzman che mette sotto pressione l’azzurro 15-15 Si aggrappa al servizio Berrettini, che pareggia subito il conto 0-15 Lungo il dritto di Berrettini in questo quarto game del quarto set 2-1 Con un attacco molto profondo con il dritto ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-4 - Wimbledon 2019 in Diretta : terzo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Schwartzman ribalta la situazione, purtroppo, con due ottime accelerazioni di dritto 15-30 Gran punto di Berrettini che sorprende in manovra l’argentino e si porta avanti nello score 15-15 Profonda la risposta di dritto di Berrettini, che mette in difficoltà l’argentino 15-0 Ottima prima al servizio centrale di Schwartzman e Berrettini che non può nulla Missione compiuta! 4-4 ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 1-2 - Wimbledon 2019 in Diretta : iniziato il terzo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gioco per Schwarzman che giocando sul rovescio ottiene il punto. 2-1 nel terzo set per lui e Berrettini al servizio. 40-30 Ottima risposta di Berrettini che sorprende con il dritto l’avversario e cerca di allungare il terzo game del terzo set 40-15 Due prime solide al centro dell’argentino non consentono a Berrettini di organizzarsi difensivamente e arrivano due palle del 2-1 per ...