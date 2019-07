DIRETTA Ghana Tunisia | risultato 0-0 | streaming video DAZN | si comincia!

LIVE Tunisia-Ghana 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : palo del Ghana - le Stelle Nere dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Le Stelle Nere sono salite in cattedra e ora stanno dominando. 18′ Ayew indemoniato, calcia a botta sicura ma il portiere avversario si inventa un miracolo. 17′ paloOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Kasim stacca di testa, colpisce benissimo a il pallone si spegne sul montante! Occasionissima per il Ghana. 16′ Percussione di Ayew che entra in area, tira verso il sette ma il suo ...

LIVE Tunisia-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : impegno durissimo per le Aquile di Cartagine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ghana-Tunisia, ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019. Le due squadre si sfidano a Ismailia (Egitto) per un posto nei quarti di finale dove incrocerebbero il Madagascar, grande rivelazione di questa rassegna continentale. Si preannuncia una partita davvero molto vibrante e accesa, sulla carta le due formazioni si equivalgono e dunque ne ...

LIVE 0-0 Camerun-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : iniziata la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ iniziata la ripresa! 46′ Finito il primo tempo, Camerun-Ghana 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 44′ Colpo di testa di Ngadeu-Ngadjui fuori di poco. 41′ OFORI SALVA IL GHANA! Terza parata nel giro di pochi minuti del portiere che si oppone a Bassogog. 39′ Ancora Ofori! L’estremo difensore stavolta salva su Oyongo, giunto al tiro dopo ...

LIVE 0-0 Camerun-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni Indomabili più volte vicini al vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Finito il primo tempo, Camerun-Ghana 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 44′ Colpo di testa di Ngadeu-Ngadjui fuori di poco. 41′ OFORI SALVA IL GHANA! Terza parata nel giro di pochi minuti del portiere che si oppone a Bassogog. 39′ Ancora Ofori! L’estremo difensore stavolta salva su Oyongo, giunto al tiro dopo una bella azione personale. 36′ ...

LIVE 0-0 Camerun-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per il Camerun. 18:55 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 18:50 Si gioca all’Ismaïlia Stadium, arbitra l’incontro il signor Weyesa. 18:45 Le due compagini sono tra le più forti del continente africano quindi ci attende un match di grande spettacolo e ricco di stelle. 18:40 Il Camerun dopo il successo per 2-0 ai ...

LIVE Camerun-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Il Camerun dopo il successo per 2-0 ai danni della Guinea Bissau cerca la vittoria che garantirebbe la qualificazione alla fase ad eliminazione DIRETTA per i Leoni Indomabili. 18:35 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali: CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Kana-Biyik, Ngadeu-Ngadjui, Bong; Anguissa, Mandjeck, Oyongo; Bassogog, N’Jie, Ekambi. GHANA (4-2-3-1): Ofori; Yiadom, Nuhu, Mensah, ...

LIVE Ghana-Benin 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : alle Stelle Nere non bastano i fratelli Ayew! Gli Scoiattoli compiono il miracolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Il Benin compie il miracolo contro il Ghana! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew. Ghana che manca l’aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall’espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ...

LIVE Ghana-Benin 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : ancora Poté! Pareggiano gli Scoiattoli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Incredibile ad Ismailia con il tocco di tacco di Poté su un pallone vacante! 2-2 e match apertissimo! 64′ PAREGGIO BENIN! 2-2 DI POTE’! ancora IL #10! 63′ CEBIO SOUKOU! PUNIZIONE SU CUI ARRIVA ALL’ULTIMO OFORI! 62′ Doppio cambio per il Benin: dentro Mama per Adilehou, e Dossou per d’Almeida. 61′ Punizione da posizione invitante per il ...

LIVE Ghana-Benin 2-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si riparte ad Ismailia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Doppia chance per Poté!!! Cross prima da destra con la sponda di Mounie, quindi nuovo cross per la testa per il #10: Poté non riesce a staccare verso la porta. 50′ ATSU! Rischia la carambola il Benin con l’ex Chelsea che stava per segnare. 48′ Nessun cambio ad inizio ripresa. 46′ Ammonito D’Almeida per aver strattonato Ayew. 46′ Si riparte a ...