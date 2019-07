huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Se mi attacca per la mia forma fisica gli rispondo ‘omo deomo de sostanza’”, Matteocosì al sottosegretario Manlio Di. L’esponente del Movimento 5 stelle, parlando del ministro dell’Interno, aveva detto: “Se ti senti Maradona e poi giochi come unfuori forma, è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese”. Il titolare del Viminale ha aggiunto: “Da milanista Maradona lo rispetto ma se uno volesse attaccarmi dovrebbe dirmi ‘si sente come Van Basten o come Baresi?’”.

Libercolo : RT @HuffPostItalia: Di Stefano lo paragona a Higuain, Salvini replica: 'Omo de panza, omo de sostanza' - HuffPostItalia : Di Stefano lo paragona a Higuain, Salvini replica: 'Omo de panza, omo de sostanza' - guidoabba : Di Stefano paragona Salvini a Higuain fuori forma? Che razza di accostamento. Al massimo Salvini somiglierà al panz… -