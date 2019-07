Di Maio conferma la deadline Alitalia | Ferrovie alla stretta finale

MotoGp - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il Maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

Il Movimento Cinque Stelle al voto per riconfermare Di Maio come leader del movimento : Luigi Di Maio, leader del movimento Cinque Stelle Il movimento Cinque Stelle (M5S) ha votato ieri, giovedì 30 Maggio, per riconfermare Luigi Di Maio come leader del movimento dopo il flop del partito alle elezioni europee. Circa l’80% di coloro che hanno votato sulla piattaforma online M5S ha detto che Di Maio dovrebbe rimanere, secondo il blog ufficiale del M5S. Le regole del M5S in coalizione con la Lega di Matteo Salvini, che ha ...

Gli iscritti del M5s hanno confermato la fiducia a Luigi Di Maio : Luigi Di Maio (foto: Stefania D’Alessandro/Getty Images) Luigi Di Maio rimarrà il capo politico del Movimento 5 stelle nonostante gli insuccessi alle amministrative e il pessimo risultato delle europee (la formazione è scesa dal 34% delle politiche del 2018 al 17% di domenica scorsa). Gli iscritti della piattaforma Rousseau hanno rinnovato con un voto online, chiesto dallo stesso vicepremier, la fiducia nei suoi confronti con l’80% ...

M5s - Di Maio confermato leader con l'80% dei voti : "Adesso avvierò una profonda riorganizzazione" : "Vi ringrazio tutti e vi voglio bene - ha scritto il vicepremier in un post su Facebook -. Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Ripartiremo più forti di prima"

Luigi Di Maio - confermato ma "sotto protezione" : “È il momento dell’umiltà” dice Luigi Di Maio subito dopo aver incassato la conferma quale leader politico dall’80% dei circa 56mila votanti. Ma è anche un momento complesso per il capo politico e per tutto il Movimento, incerto sul futuro del governo come anche sulla situazione interna, tutt’altro che pacificata dalla consultazione online e percorsa trasversalmente da veleni e ...

Luigi Di Maio confermato capo politico M5s : “È solo primo passo - ora parte riorganizzazione” : Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti del Movimento 5 Stelle per averlo confermato capo politico pentastellato e annuncia importanti novità per la struttura organizzativa del partito. Secondo il vicepresidente del Consiglio quello di oggi è solo "il primo passo per avviare una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle".

