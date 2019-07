De Ligt alla Juventus | Raiola conferma | “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax”

Raiola mette fretta all’Ajax per la cessione di De Ligt alla Juve : La Juventus, consapevole che la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) non esiste più e i superstiti sono ormai avanti con l'età, sta lavorando per rinverdire il reparto. Il restyling in difesa è iniziato con l'acquisto di Merih Demiral dal Sassuolo e di Cristian Romero dal Genoa, ma ciò non dev'essere sembrato sufficiente alla dirigenza della Continassa che da mesi segue Matthijs De Ligt dell'Ajax, le cui quotazioni sarebbero salite in seguito ...

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe vicina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da

Trattativa in frenata tra Ajax e Juventus per Matthijs De Ligt: a sbloccarla potrebbe essere l'inserimento di Moise Kean che piace ai 'Lancieri'.La Juventus si è vista respingere la prima offerta recapitata all'Ajax per Matthijs De Ligt: rifiutati 55 milioni più 10 di bonus, i 'Lancieri' ne chiedono almeno 75 e attendono una nuova proposta.Rallentamento che il Barcellona spera di sfruttare

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Ajax ‘irritato’ su affare De Ligt : Nuovi scenari riguardanti l’affare Juventus-De Ligt. Negli ultimi giorni, accelerata dei bianconeri che hanno scalzato il Barcellona. Ma, fanno sapere dalla Spagna, l’Ajax non ha ancora completamente chiuse le porte ai blaugrana. Motivo? Gli olandesi si sarebbero ‘irritati‘ dal comportamento della Vecchia Signora. ‘Marca‘ riferisce infatti che la società di Amsterdam non avrebbe gradito il fatto che la ...

De Ligt Juventus - nessun allarme : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus- nessun pericolo e nessun allarme. De Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, oggi i bianconeri hanno inoltrato la prima offerta ufficiale all’Ajax: offerta da circa 65 milioni di euro che il club olandese potrebbe rispedire al mittente. Paratici, dal canto suo, proverà ad innalzare […] More

De Ligt lunedì prossimo è atteso ad Amsterdam per unirsi all'Ajax negli allenamenti pre-stagionali: distanza con la Juventus sulle cifre dell'affare.Archiviati i colpi Ramsey, Rabiot e tra poco pure quello legato al clamoroso ritorno di Buffon, la Juventus continua a lavorare per rendere realtà quel grande sogno che corrisponde al nome di Matthijs De Ligt.L'accordo con il giocatore è stato trovato mentre

Padoin : 'Con De Ligt e Pogba alla Juventus il campionato sarebbe già finito' : La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del calciomercato estivo: gli arrivi di Ramsey e di Rabiot, l'acquisto in prospettiva di Pellegrini, quello assai probabile di De Ligt ed il ritorno di Buffon stanno evidentemente certificando l'ottimo lavoro della dirigenza bianconera, come ha confermato a TMW l'ex giocatore bianconero Simone Padoin, 35 enne oggi svincolato. Quest'ultimo ha avuto modo di elogiare il direttore ...

Dalla Spagna arrivano conferme : 'Al 95% De Ligt andrà alla Juventus' : Gli obbiettivi stagionali della Juventus sono sempre gli stessi, vincere tutte le competizioni a cui partecipa e perchè ciò avvenga, ogni anno cerca di rinforzare la rosa. La scorsa stagione, ad esempio, è stato acquistato Cristiano Ronaldo per dare l'assalto alla Champions League, ma la débâcle avvenuta ai quarti, avrebbe evidenziato delle lacune nella rosa, a centrocampo ma soprattutto in difesa, i cui protagonisti non garantirebbero le ...

Oriol Domenech : 'De Ligt andrà alla Juventus' : Queste sono ore davvero calde per la Juventus per arrivare a Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste ore Oriol Domenech ha parlato del possibile approdo alla Juve di Matthijs De Ligt. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...

De Ligt alla Juventus/ Ci siamo : la 'chiamata' di CR7 e il retroscena sul Psg : Anche secondo la stampa olandese la Juventus è molto vicina a De Ligt: il Barcellona si sfila dall'affare, retroscena sul Psg.

Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt alla Juve : Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia ...