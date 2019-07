Dagli insetti “bioraffinerie” per produrre energia | nuovi materiali e compost

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Utilizzareche si nutrono di materia organica in decomposizione per la produzione di biocarburanti avanzati,innovativi biodegradabili o fertilizzanti agricoli (ammendanti). È l’obiettivo di un progetto condotto da un team di ricercatori del Centro ENEA della Casaccia che punta ad alimentare le larve di un insetto saprofago, un dittero conosciuto come “Black Soldier Fly”, con cibo di cui è “ghiotto”, come i fanghi di depurazione di acque reflue, letame e scarti dell’industria agro-alimentare o della gestione del verde. Durante la crescita le larve riescono ad operare la bioconversione di questi substrati organici, trasformandoli in molecole quali lipidi, proteine e polisaccaridi che possono trovare applicazione in campo energetico, cosmetico, farmaceutico e agroindustriale. Nell’ambito del progetto, condotto in collaborazione con il Laboratorio di Entomologia Sanitaria ...

Roberta76352505 : @B16Antonella Si bene uccidiamo tutto, poi saremo noi quelli mangiati dagli animali,gli insetti hanno già cominciat… - 12LukyNumber : @quantoverode Ti tiene lontano gli insetti e porta anche fortuna... Dagli un nome !! - _Karashi_san : @kookiesplanets La piscina solo al coperto, al riparo dagli insetti e dal sole, (possibilmente poco affollata ??) -