“Da welfare aziendale più benefici che costi”

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Quanto sostenuto da Tiziano Treu, cioè che la defiscalizzazione e la decontribuzione previdenziale introdotta nell’erogazione del premio di risultato contrattato, hanno un costo sempre più rilevante per la collettività, non è vero. Certo, un costo fiscale c’è, ma assolutamente non quello riportato dal presidente del Cnel, anzi isono pari a 3 volte i costi sostenuti”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Emmanuele Massagli, presidente dell’Associazione italiana(Aiwa).“I dati diffusi da Treu – sottolinea – sono inspiegabili, guardando i dati pubblici. Si parla di un costo fiscale di oltre un miliardo dalla normativa derivante dalle leggi di Bilancio del 2016 e 2017, ebbene i numeri forniti dal ministero del Lavoro (sugli accordi di ...

