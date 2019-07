"Da welfare aziendale più benefici che costi" : Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Quanto sostenuto da Tiziano Treu, cioè che la defiscalizzazione e la decontribuzione previdenziale introdotta nell'erogazione del premio di risultato contrattato, hanno un costo sempre più rilevante per la collettività, non è vero. Certo, un costo fiscale c'è, m

“Da welfare aziendale più benefici che costi” : Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Quanto sostenuto da Tiziano Treu, cioè che la defiscalizzazione e la decontribuzione previdenziale introdotta nell’erogazione del premio di risultato contrattato, hanno un costo sempre più rilevante per la collettività, non è vero. Certo, un costo fiscale c’è, ma assolutamente non quello riportato dal presidente del Cnel, anzi i benefici sono pari a 3 volte i costi ...

“welfare aziendale grande risorsa per il Paese” : Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Edenred è il principale attore del welfare aziendale in Italia. Il welfare aziendale offre una serie di servizi che rappresentano una grande risorsa per il Paese”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Luca Palermo, amministratore delegato di Edenred, società che ha inventato il Ticket Restaurant, protagonista del settore dei buoni pasto, del welfare aziendale e ...