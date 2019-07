Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED punta a commuovere i giocatori

In Cyberpunk 2077 i giocatori potranno entrare liberamente in diversi edifici : L'imminente Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED promette di essere un gioco enorme con la sua impostazione open world. Night City (e la sua periferia) fornirà un "parco giochi" davvero vasto ai giocatori, ma non si tratta solo di avere un'area enorme per quanto riguarda il mondo aperto, ma anche della densità.La verticalità e la densità nella città del gioco sono qualcosa che è stato esposto dal momento in cui CD Projekt RED ha svelato il titolo ...

Cyberpunk 2077 : nuovi interessanti dettagli sul sistema di progressione delle abilità e altro ancora : CD Projekt RED sta facendo sognare moltissimi appassionati con una serie di interessanti anticipazioni su quello che sarà il sistema di progressione delle abilità in Cyberpunk 2077, ma anche sul sistema di add pubblicitari presenti in gioco e altro ancora.Come riporta Twinfinite, lo studio polacco ha condiviso su Twitter una serie di video, e nel primo di questi possiamo vedere l'Art Director Katarzyna Redesiuk, direttrice del team artistico, ...

Un film ispirato a Cyberpunk 2077? Con Keanu Reeves è "molto più di una possibilità" : Parlando con VGC in una recente intervista, Mike Pondsmith ha detto che "non può davvero dire" se i diritti sono stati opzionati per un film su Cyberpunk, ma ha confessato che il coinvolgimento di Reeves ha portato molta più credibilità all'eventuale progetto.Pondsmith ha dichiarato: "non posso dire nulla su [diritti cinematografici]. Ma con Keanu Reeves legato al progetto, è diventata molto più una possibilità."All'E3 2019 l'attore di John Wick ...

Tre progetti legati a Cyberpunk 2077 in sviluppo? Ecco le dichiarazioni ufficiali di CD Projekt RED : Solo un paio di giorni fa vi abbiamo riportato alcune dichiarazioni che indicavano come CD Projekt RED fosse sostanzialmente al lavoro su tre progetti legati all'universo di Cyberpunk 2077 (di cui uno incentrato sul multiplayer). Nella giornata di oggi arrivano delle dichiarazioni ufficiali che vogliono chiarire la situazione del team polacco salito agli onori della cronaca per l'eccellente lavoro svolto sulla saga di The Witcher.Ecco la ...

Cyberpunk 2077 : il gruppo punk-rock svedese Refused darà voce alla band in-game Samurai : CD Projekt RED annuncia la collaborazione con la band Refused per dare voce all'iconica band chrome rock Samurai in Cyberpunk 2077.La cooperazione con l'acclamato gruppo punk-rock svedese prevede scrittura, registrazione e produzione di un EP contenente le migliori hit di Samurai, a fianco della direzione creativa fornita dai compositori di CDPR, guidati da Marcin Przybyłowicz. Le tracce nate da questa collaborazione includono sia brani ...

Cyberpunk 2077 : gli sviluppatori parlano della personalizzazione delle armi : Gran parte dell'attenzione dei fan per quanto riguarda Cyberpunk 2077 viene ora posta su quello che possiamo aspettarci dal suo gameplay reale. Questo perché sappiamo finalmente quando il titolo sarà lanciato, e ora siamo anche consapevoli del fatto che Keanu Reeves farà parte dell'esperienza. Gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno iniziato a discutere approfonditamente il titolo, e in una recente intervista con il quest designer Mateusz ...

In Cyberpunk 2077 ci saranno 3 diversi prologhi giocabili : VG247.com ha avuto l'occasione di parlare con Paweł Sasko, il lead quest designer di Cyberpunk 2077. Nella conversazione con lo sviluppatore, si è scoperto qualcosa in più circa le aride Badlands che circondano Night City, dove inizia il gioco. Apparentemente, però, le Badlands sono solo uno dei tre prologhi giocabili che i giocatori possono scegliere all'inizio del gioco.In una e-mail Sasko afferma:Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt ha diversi progetti in cantiere - di cui uno multiplayer : In questi giorni è trapelato un dettaglio un molto interessante riguardo CD Projekt, sembra infatti che la compagnia polacca stia lavorando a tre progetti legati al marchio Cyberpunk, di cui uno multiplayer.Come riporta Push Square, uno dei tre è senza dubbio Cyberpunk 2077, ma per quanto riguarda gli altri due? Il presidente dell'azienda Adam Kiciński ha confermato che la compagnia è al lavoro sul gioco principale più altri due misteriosi ...

Cyberpunk 2077 supporterà la risoluzione 4K su Xbox One X : Secondo Microsoft Store l'atteso Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red supporterà la risoluzione 4K su Xbox One X, segnala Wccftech.Come riportato da Gamepressure, l'elenco sullo store di Microsoft afferma che l'action-RPG sarà "Xbox One X enhanced" e supporterà il 4K Ultra HD. I dettagli sugli specifici miglioramenti di questa versione non sono stati comunicati.Oltre al supporto 4K per l'Xbox potenziata di Microsoft, PlayStation Store ufficiale ha ...

CD Projekt Red annuncia il concorso cosplay ufficiale di Cyberpunk 2077 che mette in palio $40.000 : CD Projekt Red ha organizzato un nuovo evento per promuovere Cyberpunk 2077, in particolare si tratta della gara cosplay ufficiale del gioco. Giocatori e cosplayer sono invitati a prendere parte al concorso, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale CD Projekt Red per tutti i dettagli in merito: Il concorso chiede ai partecipanti di creare il miglior cosplay tratto da un personaggio esistente in Cyberpunk 2077. È possibile ...

Svelato il peso di Cyberpunk 2077 : le dimensioni dell'installazione superano quelle di The Witcher 3 con tutti i DLC : A quanto pare, bisognerà iniziare a liberare spazio sulle vostre PS4, poiché sembra che la dimensione di installazione di Cyberpunk 2077 sia almeno di 80 GB, riporta Gamesradar. Sulla pagina di PlayStation Store la dimensione è elencata in fondo a tutte le informazioni del gioco, ma vale la pena sottolineare che probabilmente è un segnaposto a questo punto: secondo l'utente Reddit PhoOhThree, uno sviluppatore che lavorava sul titolo avrebbe ...

Cyberpunk 2077 è un peso massimo : ecco quanto spazio occuperà su PS4 e Xbox One : Tra i videogame più apprezzati dell'E3 2019, Cyberpunk 2077 è senza ombra di dubbio anche uno dei titoli più attesi dalla community videoludica. Non solo perché allo sviluppo troviamo i talentuosi ragazzi di CD Projekt RED - già autori della sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher -, ma anche per meriti propri, dati in pasto alla stampa proprio nel corso della kermesse nel cuore di Los Angeles. Meriti che fanno rima con un mondo sci-fi vivo ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su Gang - Potenziamenti ed altro : CD Projekt Red torna a parlare di Cyberpunk 2077 con Nuovi e interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 Stiamo ancora lavorando alla progressione del personaggio, stiamo cercando di utilizzare la formula migliore, per tanto la situazione potrebbe cambiare in futuro. Non potrete ottenere tutti i Potenziamenti in una sola partita, non avremmo senso, il gioco punta sulla ...