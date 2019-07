CRN a lavoro – Prende sempre più forma il nuovo yacht CRN M Y 138 di 62 metri

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Proseguono, con la movimentazione, le attività di costruzione delyacht CRN che unisce anima sportiva, stile unico e massimo comfort Ancona, 8 luglio 2019 – La profonda competenza e la sapiente maestria di CRN stanno dandoalM/Y 138 di 62, frutto della collaborazione con lo studio di design olandese Omega Architects, che si occupa degli esterni, e con lo studio italiano di design e architettura Pulina Exclusive Interiors, che cura gli interni. CRN è attualmente impegnata nella costruzione delscafo, che si contraddistingue per le linee sportive e filanti, leit-motiv dei concept sviluppati dallo studio guidato da Frank Laupman. Inoltre, lo yacht combina mirabilmente grandi dimensioni, racchiuse in un profilo slanciato, con dettagli preziosi e funzionali. I lavori in cantiere procedono secondo i programmi. In seguito alla movimentazione della ...