La mia vita dopo la tv! Cristiano Angelucci si racconta (Di lunedì 8 luglio 2019) Sono passati quasi 15 anni da quando imperversava con suo fratello Salvatore nei programmi di punta di Canale5 ma oggi Cristiano Angelucci ha trovato il suo equilibrio lontano dalla tv, a San Benedetto del Tronto con la sua compagna e la loro bambina. Cristiano Angelucci è stato uno dei primi tronisti di Uomini e Donne. Una creatura di Maria De Filippi che ha iniziato la sua avventura televisiva partecipando dapprima al reality Vero Amore, antesignano di Temptation Island, poi al dating show di Canale5 e successivamente al reality La Talpa. Esperienze lavorative importanti che il ragazzo ha sempre vissuto al fianco di suo fratello Salvatore, oggi ricordato soprattutto per la sua lunga e intensa storia d'amore con Karina Cascella, con la quale ha avuto una figlia. Oggi, è il loro fratello minore a sognare la tv prendendo parte a Uomini e Donne come corteggiatore. Cristiano Angelucci da qualche tempo ha voltato le spalle alla tv e vive un'esistenza tranquilla a San Benedetto del Tronto con la sua compagna e la loro bambina.

TvBlog lo ha intervistato per capire com'è la sua vita oggi e quali possono essere i rimpianti di un ragazzo che ha vissuto il periodo d'oro dei reality in Italia e che oggi non fa più parte del circo televisivo. Cristiano Angelucci era uno dei personaggi televisivi di spicco nella prima metà del Duemila, quella prima dei social. Le sue partecipazioni alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo non si contano, così come le serate in discoteca. Quelli erano altri tempi e i cachet erano ben più generosi rispetto a quelli attuali e infatti Cristiano non nasconde di aver guadagnato bene: “Mi sono levato tante soddisfazioni sotto quel profilo, non mi sono fatto mancare niente. Avevo molti privilegi e cose a favore. Ma la vita era dedicata al lavoro al 101 per cento.” Angelucci lascia intendere che non c'era spazio per altro che non fossero il lavoro e il guadagno. Aveva un tenore di vita molto elevato ma crescendo cambiano le esigenze e le priorità e l'incontro con la sua attuale compagna ha aperto gli occhi all'ex tronista: ”Conobbi Elisa Panichi, era venuta su da Ascoli Piceno. Da quel momento non ci siamo più lasciati e poco dopo è nata Cecilia. Ho deciso di cambiare vita per la mia serenità.”



Cristiano Angelucci ha quindi lasciato Milano, la sua città, per trasferirsi a San Benedetto del Tronto. Un passo molto grande e non facile per una persona abituata alla grande metropoli: “Dopo tanti anni a Milano, trasferirmi a San Benedetto è stato difficile. È una realtà più piccola, prima vivevo a tremila, qua sei tanto più tranquillo. Ma per quello che cercavo è il posto ideale.” Ammette di non sentire la mancanza del mondo televisivo e conferma che ci sono ancora delle chiamate per ospitate nei locali. Non esclude la possibilità di partecipare nuovamente a un reality se gli venisse proposto ma non lo considera attualmente una sua priorità. Cristiano Angelucci adesso è lavorativamente impegnato in un ristorante sul lungomare di San Benedetto del Tronto del quale sta rilevando la gestione e continua a mandare avanti alcuni negozi che in passato ha aperto a Pescara. Della sua nuova vista dice che “potrei andare in depressione più adesso se perdessi la mia famiglia. E’ stato bello vivere certe esperienze negli anni giusti. Mi sono divertito, ho girato l’Italia, mi sono tolto tante soddisfazioni. Ma adesso sto bene.”