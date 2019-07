Creme solari | Altroconsumo | “Chiesto il ritiro dal mercato di due prodotti per bambini

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Con il sole non si scherza.ha sottoposto ad un test 16percon protezione 50 e ben due arrivavano a malapena a 21. L’associazione di difesa dei consumatori afferma che in linea generale l’analisi ha dato esiti “rassicuranti”, ma che in due casi la protezione non era quella indicata sull’etichetta del prodotto. “Fanno eccezione due, che sono stati bocciati e che abbiamo provveduto a segnalare al Ministero della Salute – spiegano – e di cui abbiamo richiesto ildal, parliamo di Rilastil Baby transparent spray wet skin e di Isdin Transparent spray wet skin”. Nelle prove di laboratorio la prima crema con Spf 50+ ha raggiunto solo una protezione media con Spf 20,9.ha ripetuto le analisi in un secondo laboratorio distinto e indipendente ottenendo addirittura 16,3. Per la seconda crema, invece, 16,5 è l’Spf ...

