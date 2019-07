Costa Deliziosa Venezia | incidente sfiorato in banchina Cos’è successo

termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2019)inPanico in laguna per l’ennesimo pericolo causato dal passaggio di una nave da crociera a. Laha rischiato di impattare con lae con uno yacht nei pressi del bacino San Marco. Per fortuna, non c’è stato alcun impatto (comeinvece il mese scorso con un’altra nave da crociera, la MSC Opera, che ha danneggiato un battello granturismo). Brividi, quindi, e tanta paura, ma nessun ferito. Rimane, però, l’evidente problema delle navi da crociera che raggiungono la Laguna. Le condizioni meteorologiche hanno influito fortemente sulla dinamica del quasi-. Una tempesta caratterizzata da forti raffiche di vento (tra i 70 e gli 80km/h), unita a una massiccia scarica d’acqua e grandine, ha reso la navigazione proibitiva. Grazie ...

