CorSport | Inglese a Bologna solo se parte Santander e il Napoli abbassa il prezzo

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dafiltra ottimismo per una chiusura con ilper la cessione di Roberto. Lo scrive il Corriere dello Sport. Che però aggiunge che non si sa bene da dove nasca questa convinzione nel pensiero di Giuntoli. Ci sono infatti alcune condizioni che si dovrebbero verificare, prima, per poter pensare ad un passaggio dell’attaccante azzurro al club allenato da Mihajlovic e il quotidiano sportivo le elenca. Innanzitutto dovrebbe partire, per il quale ci sarebbe in ballo un’offerta dadello Jangsu Suning cinese. In quel caso, ildovrebbe tornare sul mercato e il primo della lista della spesa sarebbe proprio. Non. Sinisa dovrebbe restare deluso dal lavoro di Destro. Terzo, ildovrebbere, e anche di molto, le sue pretese perché ilnon è disposto a pagare più di 15 milioni., dasua, sarebbe ben ...

