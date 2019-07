ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Corriere della Sera spegne i sogni dei tifosi del Napoli sulla possibilità che Mauroarrivi a Napoli. Secondo il quotidiano infatti l’attaccante argentino vorrebbela. Nessuna telefonata a questo punto tra Wanda Nara e Giuntoli, come segnalato ieri da Sky, o comunque se c’è stata non ha sortito effetti dal momento che Mauro non ha alcuna intenzione di trasferirsi nel golfo di Napoli. Nessuna villa a Posillipo dunque per Wanda e cuori spezzati per i tifosi che già vedevano l’attacco con James e Mauro. Una speranza però c’è ancora, ed è rappresentata dal Pipita. proprio lui che aveva infranto il cuore quando due anni fa era scappato destinazione Torino, potrebbe adesso consegnareagli azzurri. Malae lasi siededopo che avrà convinto Higuain ad accettare la Roma e avrà ceduto un altro attaccante tra ...

capuanogio : Il #CorSera scrive che la #Juve ha chiesto a #Icardi di tenere duro e restare ancora un anno all’#Inter per bloccar… - napolista : CorSera: #Icardi vuole solo la #Juve I bianconeri si siedono a trattare solo dopo aver ceduto àHiguain e in caso co… - fcin1908it : CorSera: 'Icardi e Nainggolan: peggio di così non potrebbe andare, pazienza se...' - -