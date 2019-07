Coppa d’Africa | il quadro completo dei quarti di finale

Coppa d’Africa - servono i rigori alla Tunisia : battuto il Ghana dopo una gara infinita : Si è appena concluso l’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Ghana e Tunisia. Vincono questi ultimi, ma soltanto dopo la lotteria dei rigori e al termine di una partita lunghissima e infinita. Tempi regolamentari e supplementari si chiudono sull’1-1. Succede tutto nella ripresa, nel finale, con la Tunisia pronta ad esultare. E’ il 92′, infatti, quando il Ghana trova il pari grazie ad un autorete di Bedoui ...

LIVE Tunisia-Ghana 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Khenissi la sblocca! Doccia fredda per le Stelle Nere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Ultimi dieci minuti, ora la Tunisia è sotto assedio. 80′ Gioco fermo, Hassen dice di avere un problema all’occhio destro. 79′ HASSEEEEEEEEEEEEEN! MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOO! Vola sul missile di Wakaso dalla unga distanza. 77′ Il Ghana ora deve reagire per cercare il pareggio in extremis. 75′ Sostituzione per il Ghana. Esce Acquah, entra Ekuban. Tunisia-Ghana ...

LIVE Tunisia-Ghana 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Stelle Nere dominano ma la partita non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Le Stelle Nere stanno cercando il varco giusto ma non è facile trovare la via della rete, Ayew e compagni dominano chiaramente ma non si sbloccano. 58′ Il Ghana è comunque in totale controllo dell’incontro ma non riesce a concretizzare. 56′ La Tunisia prova a farsi vedere in avanti ma la manovra delle Aquile di Cartagine è davvero improduttiva. 54′ ...

LIVE Tunisia-Ghana 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : palo del Ghana - le Stelle Nere dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Le Stelle Nere sono salite in cattedra e ora stanno dominando. 18′ Ayew indemoniato, calcia a botta sicura ma il portiere avversario si inventa un miracolo. 17′ paloOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Kasim stacca di testa, colpisce benissimo a il pallone si spegne sul montante! Occasionissima per il Ghana. 16′ Percussione di Ayew che entra in area, tira verso il sette ma il suo ...

Coppa d’Africa 2019 - Mali-Costa d’Avorio 0-1 : successo di misura degli Elefanti - la rete di Zaha vale il quarto di finale : Si apre come da pronostico l’ultima giornata degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. Dopo la sorprendente eliminazione dell’Egitto padrone di casa, la Costa d’Avorio supera con il risultato di 1-0 un solido Mali non tradendo le aspettative e guadagnando la sfida nei quarti contro l’Algeria. La prestazione degli Elefanti non è stato però così convincente e la formazione allenata da Ibrahim Kamara ha subito ...

Coppa d’Africa : la favola del Madagascar e la furia egiziana : Quasi completo il tabellone dei quarti di finale della Coppa d’Africa: la sorpresa più grande è il Madagascar di Stefano Ravaglia Venticinque milioni di abitanti, una capitale dal nome impronunciabile (Atananarivo), una economia basata sull’agricoltura: un paese povero, ma con una nazionale ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Uscito a sorpresa l’Egitto di Salah, eliminato dal Sudafrica, e il ...

Coppa d’Africa - Mali-Costa d’Avorio 0-1 : Zaha porta gli Elefanti ai quarti : Coppa D’AFRICA – La Costa d’Avorio batte 1-0 il Mali al termine di una partita di sofferenza per gli Elefanti. Decide un gol di Zaha al 74′. Parte meglio il Mali che però pecca di precisione nelle prime battute. All’11’ ci prova Diaby, palla larga. Al 17′ grande occasione per i maliani, ma la Costa d’Avorio si salva in corner. Ci prova a più riprese Diaby ma , vuoi l’imprecisione vuoi ...

LIVE Mali-Costa d’Avorio 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : primo tempo finisce a reti bianche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ finisce un primo tempo divertente in cui il Mali ha più volte sfiorato il gol senza però trovare la rete. 46′ Altra occasione per Marega che si inserisce in profondità, per pochi centimetri è in fuorigioco. 45′ Zaha prova ad inventare ma la serie di finte finisce per fargli perdere il controllo. 44′ Ancora Mali nella fase finale di primo tempo, il cross di Hamari però ...

Ounas batte Diawara. L’Algeria ai quarti di Coppa d’Africa : Con una vittoria per 3-0 sulla Guinea, L’Algeria si qualifica per i quarti di finale di Coppa d’Africa. A segnare, contro la squadra di Amadou Diawara, è stato, tra gli altri, Adam Ounas, reduce già da una doppietta contro la Tanzania. Stavolta, partito dalla panchina, Ounas ha realizzato il gol del 3-0 all’82’, dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo. Prima di lui avevano segnato Belaili e Mahrez. L'articolo Ounas ...

Coppa d’Africa - schiacciasassi Algeria : dominio contro la Guinea e quarti conquistati [FOTO] : Dopo il successo del Madagascar contro il Congo si è giocato un altro importante match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il quadro dei quarti di avvicina a completarsi. In serata in campo l’Algeria che ha dominato in lungo ed in largo contro la Guinea, il risultato di 3-0 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro. Partita già chiusa al 57′, ad aprire le marcature è stato nel ...

Coppa d’Africa 2019 - Algeria-Guinea 3-0 : le Volpi del Deserto volano ai quarti di finale : L’Algeria ha sconfitto la Guinea per 3-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2019 dove affronterà la vincente di Mali-Costa d’Avorio. Le Volpi del Deserto si sono imposte in maniera estremamente autorevole al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) rispettando il pronostico della vigilia e annichilendo gli Elefanti Nazionali che non sono riusciti nell’impresa di superare il turno, l’Algeria ...

LIVE Algeria-Guinea 3-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ounas chiude la sfida! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Atal recupera palla, detta il passaggio a Mahrez, cross in mezzo dove il gran movimento di Bounedjah mette fuori causa il difwnsore ed Ounas deve soltanto mettere dentro. Algeria-Guinea 3-0. 83′ GOOLLLLL!!!! Ounas!!!!!!!! TRIS ALGERIAAAAA!!!! 82′ Seconda sostituzione dell’Algeria: esce Guedioura, entra Boudaoui. 79′ Ultimo cambio per la Guinea: ...