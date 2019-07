Contrattempo film stasera in tv 8 luglio | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 8 luglio 2019)è ilin tv lunedì 82019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Oriol Paulo. Ilè composto da Bárbara Lennie, Ana Wagener, Mario Casas, José Coronado, Francesc Orella, Paco Tous, David Selvas, Iñigo Gastesi, San Yélamos, Manel Dueso, Blanca Martínez, Pere Brasó, Jordi Brunet, Bobby Gonzalez, Martina Hurtado.in tv:Ecco ladeloggi in tv. Un giovane uomo d’affari affronta un avvocato per tentare di dimostrare la propria innocenza nell’omicidio della sua amante di cui non ricorda nulla.sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente ...

destinograzia : RT @fatazoe: Chi non avesse avuto occasione, domani sera può guardare su RAI 3 il film 'contrattempo'. Davvero molto bello. - CIAfra73 : RT @EnfantProdige: Segnalazione ??La guida tv Rai riporta domani in prima tv il film Contrattempo su Rai3 ma le guide cartacee invece Merco… - Lilli_the_cat : @dael72 Sono film fotocopia, proprio identici: stessa sceneggiatura, dialoghi, inquadrature, fotografia, scenografi… -