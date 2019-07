huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato lache consente aldi visionare lestatali di Donald. “Ladà alla capacità di adempiere alle sue responsabilità costituzionali, rafforzare il nostro sistema democratico e garantire che nessuno è al di sopra della”, ha commentato.La Camera, controllata dai democratici, ha fatto causa al Tesoro e al fisco per la mancata consegna delledei redditi federali dima secondo gli esperti quelli statali probabilmente contengono informazioni uguali o simili.

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Congresso Usa potrà vedere le dichiarazioni fiscali di Trump. Via libera alla legge - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Congresso Usa potrà vedere le dichiarazioni fiscali di Trump. Via libera alla legge - HuffPostItalia : Congresso Usa potrà vedere le dichiarazioni fiscali di Trump. Via libera alla legge -