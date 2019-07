Congo | tribunale dell’Aja condanna Bosco Ntaganda “Terminator” colpevole di crimini di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019). La Corte Penale Internazionalehato questa mattina il capo ribellelese ed ex generale dell’esercito, 45 anni, per diciotto capi d’imputazione, tredici dei quali sonodi guerra e cinquecontro l’umanità. Il processo, iniziato il 12 settembre 2015 e chiuso a fine agosto 2018, riguardava nello specifico i fatti accaduti in Ituri, regione all’estremo nordest della Repubblica Democratica del, fra il 2002 e il 2003. Oggi, il verdetto: Terminator – così era soprannominato– è stato riconosciutodi tutti i capi d’imputazione a lui ascritti. L’entità della pena verrà comunicata in una successiva udienza. Ha dichiarato il giudice Robert Fremr: “La corte consideradi omicidi, tentati omicidi, di aver diretto intenzionalmente attacchi contro i civili, di stupri, di schiavitù sessuale, ...

