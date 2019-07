Concorso psicologo e istruttore educativo | domanda entro il 5 agosto

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sono stati diramati nuovi concorsi pubblici per laureati in psicologia e candidati in possesso di un diploma di maturità quinquennale. I bandi, con scadenza fissata al prossimo 5verranno espletati presso l'Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana e l'Azienda Sanitaria di Cuneo 1, per quanto riguarda il ruolo die presso l'Unione della Romagna Faentina per il profilo di. Due concorsi per psicologi L'Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, appartenente alla Regione Lombardia, ha indetto unpubblico per l'assunzione di un dirigente, a cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione 'Mediazione'. I candidati che intendono presentare ladevono avere conseguito: Laurea specialistica o magistrale in psicologia; Oppure, diploma di laurea in psicologia conseguito ai sensi dell’orientamento ...

