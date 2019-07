Come la figura paterna può influenzare le relazioni d’amore

Come configurare una carta rapida trasporti su Apple Pay : Con l’arrivo di iOS 12.2 l’azienda di Cupertino ha deciso di ampliare il livello di personalizzazione di Apple Pay, servizio di pagamento digitale disponibile su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Uno degli utilizzi più leggi di più...

Come configurare backup automatico su Linux con Deja Dup : All’interno di questo nuovo tutorial odierno ci occuperemo di scoprire Come configurare backup automatico su Linux con Deja Dup in maniera semplice e veloce. Deja Dup: cos’è Prima di entrare nel vivo del tutorial, volevamo leggi di più...

Pensioni Quota 100 Ultimissime 2019 : tabella Gazzetta Ufficiale - Come funziona - penalizzazioni - contributi figurativi : Entrata in vigore dal 29 Gennaio del 2019, Quota 100 è il nome con cui viene indicato più di frequente il decreto legge4/2019 grazie al quale è consentito a tutti i lavoratori che abbiano almeno 62 due anni d’età e 38 di contributi versati nelle casse dello Stato (per un totale, appunto, di 100 anni presi in considerazione) di accedere alla pensione fino al 31 dicembre del 2021 o, se i requisiti sono comunque stati raggiunti entro tale data, ...

Come configurare un hub domestico per HomeKit : La casa domotica è ormai il sogno di qualsiasi appassionato di tecnologia. A partire dalla fine del 2018, grazie soprattutto all’arrivo di Amazon Echo e Alexa in Italia, tutto sembra essere diventato realtà nel nostro leggi di più...