Cnr-Scitec | il nuovo polo chimico per rispondere alle sfide globali

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche presieduto da Massimo Inguscio, svoltosi questa mattina a Milano, ha deliberato l’istituzione dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Cnr-), che è stato successivamente presentato nell’Area Cnr di via Bassini. Nell’ambito del processo in atto di riordino della rete scientifica del Cnr e per valorizzare un settore strategico a livello nazionale ed europeo, questopresidio intende rilanciare la chimica pura e applicata nello scenario della sostenibilità. “La riorganizzazione scientifica del Cnr sta ottimizzando e mettendo a sistema le proprie competenze multidisciplinari per offrire un contributo determinante ad affrontare le grandidel nostro paese e, quali la produzione di cibo ed energia e lo sviluppo industriale nel rispetto della sostenibilità”, afferma il ...

cnr_ismac : Oggi è una giornata molto particolare per il nostro istituto che contribuisce alla creazione di #Scitec ‘Giulio Nat… - StiimaCNR : Tutto pronto per la presentazione del nuovo Istituto di scienze e tecnologie chimiche Giulio Natta (Scitec-Cnr), pr… - takethedate : Nuovo #evento: Presentazione dell' Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec-Cnr)… -