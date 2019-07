Cgil | 10 luglio elezione segretario generale Sicilia

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Sarà eletto mercoledì 10il nuovodella. L’assembleadel sindacato si riunirà, alla presenza delnazionale Maurizio Landini, alle 10 nella sede di via Bernabei, a Palermo. Il nuovo eletto prenderà il posto di Michele Pagliaro che, dopo sei anni e due mesi alla guida della, lascia l’incarico perché nominato presidente nazionale dell’Inca, patronato della.L'articolo: 10CalcioWeb.

