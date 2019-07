C’è un nuovo fidanzato per Adele? Il gossip dopo una foto sospetta

Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4 : ecco che cosa C’è di nuovo : Gboard consente di inviare GIF, emoji, adesivi e piccole schede di ricerca Google per un rapido riferimento durante la chat. Tutte queste possibilità offerte dalla tastiera di Google la rendono in alcuni casi sovraffollata, pertanto Big G sta testando un selettore per i media più alto nella nuova versione 8.4 di Gboard. L'articolo Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da ...

Parma - lunedì si va in ritiro : e C'è un nuovo acquisto - Vincent Laurini : La splendida cornice altoatesina di Prato allo Stelvio ospiterà il ritiro estivo del Parma Calcio 1913, dall'8 al 21 luglio. I Crociati hanno scelto ancora una volta la Val Venosta come sede di preparazione, con in programma un'amichevole probabilmente contro una rappresentativa locale e la presentazione della squadra nel centro di Prato. L'Alto Adige porta bene, vista la tranquilla salvezza raggiunta nella stagione da poco conclusa, tanto ...

Mercato NBA – Warriors - ecco il nuovo centro : C'è la firma di Willie Cauley-Stein : Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l'ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com'è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il Mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 ...

Auto Elettriche – Tutto quello che C'è da sapere sull'AVAS : il nuovo dispositivo che rende 'obbligatorio il rumore' : Dal primo luglio in Europa è entrata in vigore una normativa che obbliga i produttori di Auto Elettriche e ibride a rendere i propri veicoli 'rumorosi': ecco Tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo dispositivo AVAS Le Auto Elettriche sono pensate per essere eco-friendly, non soltanto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, ma anche per quello acustico. Mentre le Auto alimentate a carburante risultano alquanto rumorose, quelle ...

Nelle Stories di Instagram C'è un nuovo sticker per invitare i follower in chat di gruppo : Instagram sta introducendo un nuovo sticker per le Stories che permette di invitare i propri follower ad unirsi ad una chat di gruppo.

C'è un nuovo aggiornamento per OnePlus 6 e OnePlus 6T : ecco lo Screen Recorder : Nonostante l'arrivo dei nuovi modelli, OnePlus continua a supportare OnePlus 6 e OnePlus 6T con aggiornamenti costanti e gli ultimi portano in dote OxygenOS 9.0.7 e OxygenOS 9.0.15.

Coppa America – Colombia - William Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato : C'è il rischio di un nuovo 'caso Escobar' : William Tesillo rischia grosso: pesanti minacce di morte per il difensore Colombiano dopo il rigore sbagliato in Coppa America Nel mondo del calcio a volte si superano limiti inimmaginabili, dalla Coppa America arrivano infatti notizie davvero allarmanti. dopo l'eliminazione della Colombia a causa dell'errore di Tesillo dal dischetto nella partita contro il Cile si rischia un nuovo 'caso Escobar'. LaPresse Il ...

Torino - C'è il nuovo ds : ufficiale l'ingaggio di Massimo Bava : Fresco di ingresso ai preliminari di Europa League dopo l'esclusione ufficiale del Milan e dopo aver salutato Gianluca Petrachi, passato alla Roma, il Torino ha il suo nuovo direttore sportivo: ufficiale l'ingaggio di Massimo Bava. Ecco la nota del club. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Massimo Bava, attuale Responsabile del Settore giovanile, assumerà l'incarico di Direttore sportivo del Club dal 1° ...

San Siro demolito - C’è l’accordo tra Inter e Milan : «Costruiremo un nuovo stadio». Sala : «Non prima del 2026» : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

Quante novità con l'ultima beta di Microsoft Launcher : ecco cosa C'è di nuovo : Il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta porta le icone adattive, badge migliorati e riporta in vita la dock nascosta.

Cinema America Alessandro Borghi nuovo messaggio «La politica non c'entra niente - siete soltanto dei parassiti» : Il Cinema America resiste ! Sono stati identificati gli aggressori di sabato scorso a Trastevere. Si tratta di alcuni esponenti di CasaPound. Mentre il presidente del Piccolo America, Valerio Carrocci resiste è arrivata nelle ultime ore un'altra violenta risposta da parte dei sostenitori ...

Modugno a Kiss Kiss : "Ancelotti vorrà cambiare aspetto al nuovo Napoli - C'è un nome nuovo per gli azzurri" : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla trattativa per Manolas e su un nome nuovo per il Napoli : "Manolas? C'è la disponibilità del giocatore, poi chiaramente è una trattativa complicata, la volontà della Roma é quella di incassare l'intera clausola da 36 milioni. L'idea del Napoli è quella di convincere la Roma a concedere uno sconto sul ...