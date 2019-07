Canale 5 ricorda Mike Bongiorno | a settembre speciale in prime time condotto da Costanzo

davidemaggio

(Di lunedì 8 luglio 2019)L’autunno 2019 di5 partirà con una serata dedicata a. A dieci anni dalla scomparsa di uno dei pilastri della televisione italiana, il 5la rete ammiraglia Mediaset omaggerà il conduttore con unoin– dovrebbe chiamarsi Allegria –da Maurizio. Una serata perre e celebrare, scomparso l’82009 all’età di 85 anni, ma anche per ringraziarlo, essendo stato nei primi anni ‘80 – dopo l’addio alla Rai – tra i fondatori della tv commerciale, che ha interrotto di fatto il monopolio della tv pubblica. Allegria sarà registrato in questi giorni, presso gli studi Titanus di Roma, e – come detto – trasmesso in prima serata su5 giovedì 5. vedrà la partecipazione di molti ospiti e artisti che in carriera hanno ...

