Campionati Mondiali di Nuoto | scatta il ritiro degli azzurri | domani la partenza per Tokyo

Campionati Mondiali di Beach Volley : eliminati Caminati e Ranghieri - la coppia azzurra fallisce l’accesso ai sedicesimi : Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro i padroni di casa Bergmann-Harms Si ferma nel lucky losers la corsa di Caminati-Ranghieri nella rassegna iridata di Amburgo. La coppia tricolore, infatti, non è riuscita a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 (21-19, 21-16) rimediata questa sera contro i padroni di casa Bergmann-Harms. Un ...

Campionati Mondiali di beach volley - tre coppie azzurre già ai sedicesimi : Ranghieri-Caminati sperano : Conclusa la fase a gironi, sono tre le coppie azzurre già ai sedicesimi mentre Ranghieri e Caminati sperano nel ripescaggio Conclusa la fase a gironi per tre coppie azzurre sulle quattro partecipanti alla rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amburgo. Il bilancio è da considerarsi positivo: dopo i risultati di ieri, infatti, Rossi-Carambula hanno raggiunto i sedicesimi di finale, aggiungendosi ai già qualificati Lupo-Nicolai e ...

Tiro con l’Arco - niente pass olimpici per l’Italia ai Campionati Mondiali : tutto rimandato per gli arcieri azzurri : Gli arcieri azzurri non riescono a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in occasione dei Campionati Mondiali L’Italia rimanda l’appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi. Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci perdono contro la Cina 6-2 mentre Andreoli, Boari e Landi si piegano con lo stesso risultato alla Gran Bretagna. La corsa per Tokyo però non è finita. In palio al Mondiale ci sono ancora 8 pass individuali (4 ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Domenico Acerenza e Rachele Bruni vincono la 5 km e si qualificano per i Mondiali : Seconda giornata di gare agli Assoluti di Nuoto di fondo a Piombino e 5 km maschile e femminile al centro della scena. Un day-2 speciale per Domenico Acerenza, frequentatore assiduo delle piscine piuttosto che delle acque libere e compagno di allenamenti di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. Il lucano, infatti, motivato a cimentarsi anche in questa specialità, come la partecipazione ai Campionati USA aveva già lasciato intendere (oltre ...

Beach Volley - sorteggiati i gironi dei Campionati Mondiali in programma ad Amburgo : Questa mattina sono stati sorteggiati i gironi per i prossimi Campionati Mondiali di Beach Volley in programma ad Amburgo Si è svolto questa mattina alle 12 il sorteggio dei prossimi Campionati Mondiali di Beach Volley, in programma allo stadio “Am Rothenbaum” di Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019. Sia per quanto riguarda il torneo maschile sia per quello femminile, le 48 coppie in gara sono state suddivise in 12 pool da quattro ...