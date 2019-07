Calendario Serie A | la formula non cambia | tutto rimandato al 2020-21

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) Per questa stagione non ci saranno variazioni sulladeldiA: l’ordine delle partite rimarrà invariato tra andata e ritorno.“powered by Goal”Non ci sarannomenti nelladelper la stagione 2019/diA.Lo ha deciso l’assemblea di Lega, che ha detto no al‘sfalsato’ in stile Premier League con ordine diverso delle partite tra andata e ritorno.Verrà confermata ancora una volta latradizionale ‘a specchio’, rispettando l’ordine delle partite tra un girone e l’altro a campi inveriti.Tuttavia non è una chiusura definitiva: la svolta potrebbe soltanto essere posticipata alla stagione/2021 diA.A, lanonal-21 La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.

