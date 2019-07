Calciomercato Napoli | dall’Inghilterra | interesse per l’esterno Kieran Tierney

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vorrebbe sia Icardi che James : Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Ore calde in casa Napoli - da Icardi a James Rodriguez : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato Juventus : guerra al Napoli per l’erede di Mbappè : Calciomercato Juventus: non solo Icardi, un altro derby con i partenopei sul fronte offensivo. Il reparto avanzato è quello che, ad oggi, necessita di maggiori interventi, e sul nome di Paratici è finito un nome nuovo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it , Juve e Napoli si stanno contendendo quello che è considerato il nuovo […] More

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Calciomercato Genoa - Rog piace : offerti 18 milioni al Napoli : Il Genoa punta Marko Rog, rientrato al Napoli dal prestito al Siviglia: 18 milioni per i partenopei, più tiepido l’interesse della Fiorentina.“powered by Goal”L’esperienza in Spagna non è stata delle migliori: Marko Rog si aspettava maggiore spazio al Siviglia, dove il Napoli lo aveva spedito in prestito per sei mesi in modo da fargli ritrovare un minutaggio accettabile. Missione fallita.Il centrocampista croato ha fatto ritorno ...

Calciomercato Napoli NEWS/ Rafael Leao piace a Giuntoli - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie sabato 6 luglio 2019. Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative della società partenopea.

Calciomercato - è valzer di attaccanti : inserimento della Juve per Lukaku - il punto su Inter e Napoli : Clamoroso valzer di attaccanti che riguarda le big del campionato di Serie A: Inter, Napoli e Juventus. L’ultima notizia è davvero sorprendente e riguarda l’inserimento del club bianconero per Lukaku, l’attaccante del Manchester United sembrava ormai dei nerazzurri ma la mossa della Juventus sembra aver spiazzato tutti, da valutare i motivi di questa trattativa, un vero Interesse oppure una manovra di disturbo ...

Calciomercato Juventus e Napoli : sfida per Rafael Leão : Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo: Juventus e Napoli, che ...

Calciomercato Napoli - Icardi nei pensieri : scambio con Insigne? : Il Napoli è tornato forte su Mauro Icardi: pronti 60 milioni per l’Inter che ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne. scambio possibile.“powered by Goal”Che Mauro Icardi sia stato in passato un obiettivo del Napoli è noto a tutti: Aurelio De Laurentiis ci provò offrendo addirittura un ruolo in un film alla consorte Wanda Nara, senza ottenere il sì della coppia che preferì rimanere a Milano.Quelli, però, erano altri tempi: ...