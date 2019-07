Calciomercato | le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter | nome nuovo per il

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019)SEMPRE PIU’ALL’INTER – Nicolòpuò praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. (L’ARTICOLO COMPLETO)PER IL GENOA – In entrata per rinforzare la cabina di regia ci sarebbe Valentin Vada, secondo L’Equipe il centrocampista argentino (può essere schierato mediano o trequartista) di 23 anni del Bordeaux è un obiettivo del Genoa, lo scorso gennaio è andato in prestito per sei mesi al Saint Etienne, valutazione di 4 milioni. (L’ARTICOLO COMPLETO) Tutte le altre trattative: Lecce e Spal ...

