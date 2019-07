Calciomercato Inter | accordo raggiunto per Barella | si chiuderà nelle prossime 48 ore

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con il Cagliari per Barella : i dettagli dell’operazione : Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa per Barella, nelle prossime ore la chiusura formale della trattativa L’Inter ha trovato l’accordo con il Cagliari per Barella, l’incontro avvenuto nella giornata di oggi ha sbloccato la trattativa, che dovrebbe essere definita formalmente nelle prossime ore. LaPresse/Enrico Locci Si valuta la forma migliore per chiudere l’operazione, che porterà nelle casse rossoblù ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : al via la nuova stagione : Calciomercato Inter, ultime notizie: al via la nuova stagione Le vacanze sono ufficialmente terminate, eccezion fatta per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali ai quali sarà concessa una proroga. Per il resto delle squadre italiane è arrivato il momento di radunarsi e pensare già alla stagione entrante per ripagare la fiducia dei tifosi. A quest’ultimi dovrà riservare un occhio di riguardo certamente la nuova Inter, che dal ...

Calciomercato Serie A news 8 luglio : Icardi-Juve colpo possibile - e l'Inter va su Dzeko : Anche oggi lunedì 8 luglio continuano i rumors di Calciomercato in Serie A. Qualche big già si è radunata, altre lo faranno a breve. L'unica certezza è che tutte stanno cercando di rinforzarsi in queste settimane per farsi trovare pronte al prossimo campionato. La Juventus si è mossa con largo anticipo prendendo Rabiot e Ramsey, ma il club bianconero non vuole fermarsi. Ma nemmeno Inter e Napoli, le due principali rivali per lo scudetto. ...

Calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : interesse per l’esterno Kieran Tierney : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento ...

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Calciomercato Inter - Marotta : “Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto” : Calciomercato Inter Marotta | “Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Marotta parlando a Sky Sport, aggiungendo: “Abbiamo già parlato con i diretti Interessati, abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società”. Calciomercato Inter Marotta licenzia Nainggolan e Icardi “sono entrambi ottimi giocatori e ottimi talenti – ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il Calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

Calciomercato Inter - i convocati per il ritiro : presenti Nainggolan e Icardi : Comunicato l’elenco dei convocati per il ritiro di Lugano, dove l’Inter preparerà la prossima stagione: presenti i nuovi acquisti Lazaro e Sensi.“powered by Goal”Le parole di Beppe Marotta non lasciano spazio a ulteriori Interpretazioni, ma il futuro di Radja Nainggolan e Mauro Icardi è ancora tutto da definire. I due giocatori sono stati però inseriti nell’elenco dei convocati dell’Interper il ritiro di Lugano.Inizia ...

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

Calciomercato Inter - grana Nainggolan : rifiuta l’ipotesi Cina : Radja Nainggolan è fuori dal progetto tecnico dell’Inter, ma non gradisce l’ipotesi Jiangsu: i nerazzurri sono disposti anche al prestito.“powered by Goal”La suggestione Lukaku da una parte, gli spinosi casi di Icardi e Nainggolan dall’altra: il mercato dell‘Inter attraversa una fase molto delicata, ma la dirigenza è chiamata a trovare una sistemazione per i due giocatori in uscita.Secondo quanto riferisce ‘La ...

Calciomercato Inter - Marotta : 'Fuori dal progetto Icardi e Nainggolan' : Ebbene sì, ora non ci sono più dubbi. Le voci ricorrenti sul possibile addio di Maurito Icardi e Radja Nainggolan dall'Inter vengono confermate ed avvalorate in maniera lapidaria da Beppe Marotta in persona. L'amministratore delegato nerazzurro ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport di aver già parlato con entrambi i calciatori, facendo riferimento alla presa di posizione della società nei loro confronti ed alla conseguente "chiusura" delle ...