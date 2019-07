Calcio femminile | Mondiali 2019 | bufera social su Allie Long | “rea” di avere buttato a

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nonostante il titolo mondiale vinto con pieno merito, la Nazionale didegli Stati Uniti non smette di fare notizia, nel bene o nel male. Dopo il botta e risposta tra Megan Rapinoe ed il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, infatti, ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo dopo il 2-0 all’Olanda, è stato scritto un nuovo capitolo di questa saga., infatti, avrebbe fatto cadere a terra la bandiera degli USA per andare ad esultare con la stessa Rapinoe e Alex Morgan, rischiando persino di calpestarla. Per sua fortuna la compagna di squadra Kelley O’Hara ha spostato in tempo la bandiera, evitando la “frittata”. Un gesto che non è minimamente passato inosservato, soprattutto in una Nazione patriottica come quella americana. Inetwork, in poco tempo, hanno riversato pesanti critiche sulla ...

