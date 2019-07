British Airways | multa da 200 milioni di euro per l’attacco hacker con furto dei dati di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Maxida 183di sterline, pari a 204di, per la compagnia aerea britannicadoposubito l’anno scorso in cui sono stati carpitie coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione, riporta l’Independent, è stata annunciata dall’Information Commissioner’s Office (Ico), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei, che la notificherà alla BA come previsto dalla legge sulla Protezione dei. I pirati informatici si sono impossessati dipersonali e finanziari di clienti che hanno prenotato online voli della compagnia britannica fra la sera del 21 agosto e mercoledì 5 settembre dell’anno scorso. “Siamo sorpresi e delusi dalle conclusioni iniziali dell’Ico”, ha dichiarato il numero uno Alex Cruz, spiegando che “ha risposto rapidamente ...

