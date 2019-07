Boxe | si rinnova la sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury | il re-match fissato per

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) I due pugili si ritroveranno sul ring dopo poco più di un anno, in palio ci sarà ancora il titolo dei pesi massimi Wbc Lasitorneranno sul ring il 22 febbraio 2020 per contendersi il titolo dei pesi massimi Wbc. Si tratterà di un re-dopo quello del dicembre 2018, finito in parità e dunque ‘a favore’ di, che riuscì a mantenere la cintura. Questa volta però l’esito sarà diverso, almeno stando alle parole di: “l’incontro è stato confermato. Questa volta lo batterò. Questa volta non vengo da un assenza di 3 anni dal ring, questa volta non ho abusato dell’alcol“. Prima che i due pugili si affrontino in una sede ancora da definire,dovrà vedersela con il cubano Luis Ortiz, battuto non senza difficoltà nel marzo del 2018. Il mese scorso l’inglese ha dimostrato il buon ...